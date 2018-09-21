Гражданина Эстонии посадили за «шпионаж в пользу ГРУ»

Таллин, , 15:34 — REGNUM В Эстонии к тюремному заключению приговорен гражданин страны, якобы шпионивший в пользу ГРУ. Об этом пишет 21 сентября газета Postimees.

По сведениям издания, 32-летнего гражданина Эстонии Евгения Славина обвинили в заговоре против республики. Харьюский уездный суд в Таллине приговорил «российского шпиона» к году и восьми месяцам тюремного заключения. Сообщается, что одним из заданий осужденного было фотографирование вероятного места строительства будущего аэродрома НАТО.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее появились сведения, что в начале 2018 года в Нидерландах были задержаны двое граждан РФ, которые пытались получить доступ к сведениям швейцарской лаборатории Spiez, чья работа касалась расследования химических атак в Сирии и инцидента в британском Солсбери.

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