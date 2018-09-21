Иран провел военные учения близ Ормузского пролива

Тегеран, , 13:56 — REGNUM Вооруженные силы Ирана провели учения недалеко от Ормузского пролива, сообщает 21 сентября Al Arabia.

В маневрах приняли участие боевые вертолеты, а также истребители F-4, произведенные в США и Су-22, произведенные в России.

Целью учение была демонстрация военной мощи исламской республики, способности дать быстрый и «суровый» ответ всем возможным противникам государства в данном регионе.

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