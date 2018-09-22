Корейский полуостров. Ын и Ин идут в поход к миру

Пхеньян, , 17:26 — REGNUM Нынешний визит президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Северную Корею стал еще одним шагом к превращению фактического перемирия между двумя странами в юридически значимое подписание мирного договора. Какое значение улучшение отношений между ними имеет для всего Азиатско-Тихоокеанского региона и геополитических интересов ведущих мировых держав, обсуждает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Геополитическое поле большой игры разделилось вокруг ситуации в корейском вопросе в формате 2×2 — с одной стороны, общие интересы существуют у России и Китая, а противостоят им в данном случае США и Япония. Для Москвы и Пекина важно превратить Корейский полуостров в зону мира, исключив всякую возможность возникновения оттуда угрозы новой войны, которая продолжает существовать, пока Южная Корея представляет собой плацдарм, нашпигованный американскими военными базами.

Интересы США, пытающихся предотвратить примирение двух Корей или загнать его в неисполнимые рамки, в этом аспекте противостояния Китаю и России совершенно понятны. Япония же желает продолжения раскола полуострова, гарантирующего для нее сохранение военного присутствия США в регионе. Но одновременно в Японии понимают, что продолжение конфликта грозит для нее новыми северокорейскими испытаниями, при которых баллистические ракеты Ким Чен Ына летают через ее территорию. Как показала практика, американское ПРО — не такая уж надежная защита.

Дружба между Кореями, к которой ведут процесс подружившиеся в ходе переговоров лидеры Ын и Ин, делает более вероятным развитие российско-китайско-северокорейского сценария. От встреч лидеров Север и Юг уже перешли к встречам и договоренностям между военными ведомствами. Так что противодействовать этому процессу становится всё труднее.

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