В Крыму не боятся украинских санкций против химотрасли

Симферополь, , 11:55 — REGNUM Санкции, которые власти Украины хотят применить против компаний, имеющих отношение к химической продукции в Крыму, не повлияют на их работу. В этом 20 сентября общественность заверил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

«Рынки сбыта у всех химических предприятий находятся на территории России, поэтому эти санкции никак и ни на что не повлияют. Если бы Украина каким-то образом участвовала в реализации, наверное, да. А так никакой силы они иметь не будут», — подчеркнул руководитель региона.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне украинские чиновники сообщили о возможности ввода санкций против компаний, связанных с производством и реализацией химической продукции в Крыму, в частности, против «Летан Инвестментс Лимитед» (Кипр), ООО «Титанактив"(РФ), ООО «Центр оптимальных технологий» (РФ), «Охна Холдингс лимитед"(Кипр), ООО «Химкомснаб"(РФ), «Толексис Интерпрайзиз ЕйДжи"(Швейцария).

«На сегодня министерством подготовлен и направлен на проработку соответствующий проект распоряжения в органы государственной власти. В дальнейшем это распоряжение будет вынесено на рассмотрение правительства на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины», — заявили в пресс-службе украинского министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

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