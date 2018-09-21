Призывники Ростовской области предпочитают контрактную службу срочной

Ростов-на-Дону, , 11:39 — REGNUM В Ростовской области 1 октября стартует осенняя призывная кампания. В текущем году под ружьё встанут 3,8 тыс. юношей, большинство из которых будут проходить службу на территории Южного военного округа. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Отмечается, что призывников из Ростовской области стало меньше, так как многие предпочитают срочной службе контрактную.

«Сейчас многие ребята начинают свою службу сразу по контракту, пройдя при этом хороший отбор, подготовку. Многие ребята, поступив в высшие учебные заведения, имеют широкий выбор для того, чтобы стать военным в запасе — как солдатом, сержантом, так и офицером», — отметил военный комиссар Ростовской области Анатолий Трушин.

Для сравнения: весной 2018 года на военную службу призваны 4,6 тыс. жителей Дона. 788 из них прошли обучение по военно-учетным специальностям, 320 молодых людей пополнили ряды воинских соединений и частей, комплектуемых казаками.

Как сообщало ИА REGNUM , в 2016 году область выполнила план весенней и осенней призывных кампаний на 100%. В ряды Вооруженных сил РФ было призвано более 10 тыс. юношей.

Более пяти тысяч новобранцев были призваны на службу в армию весной и столько же — осенью 2017 года. Юноши из Ростовской области несут службу в воинских частях Южного военного округа и Черноморского флота, в Президентском полку, на подшефных боевых кораблях «Азов», «Новочеркасск», «Валентин Пикуль».

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