Молдавия, Румыния и США проводят военные учения у границы ПМР

Кишинёв, , 00:50 — REGNUM Военнослужащие армий Молдавии, Румынии и США проводят учениях «Огненный щит-2018» на военной учебной базе в Бульбоаке в нескольких километрах от границы с Приднестровской Молдавской Республикой. Как передает ИА REGNUM, заменачальника Генштаба армии Молдавии Эдуард Охладчук отметил, что цель учений — совместная подготовка артиллерийских подразделений, а также «повышение уровня взаимодействия между армиями партнерских стран».

Посетивший полигон молдавский премьер Павел Филип заявил, что «конечно, бы хотел, чтобы наши военные использовали оружие только во время военных учений». Он добавил, что полигон, где проходят учения, был отремонтирован на деньги США, предоставших на эти цели $4 млн.

В учениях принимают участие около 800 офицеров Национальной армии Молдавии, а также военнослужащие из Румынии и США. Учения «Огненный щит» проходят в Молдавии четвертый год подряд.

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