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США ввели санкции против лиц, связанных с российской разведкой и ОПК

Политика

В санкционный список США дополнительно включены 33 физических и юридических лица

США ввели санкции против лиц, связанных с российской разведкой и ОПК
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Санкции

Вашингтон, 20 сентября 2018, 21:46 — REGNUM  Вашингтон расширил санкции в отношении России, дополнительно включив в чёрный список 33 российских физических и юридических лица, сообщает 20 сентября пресс-служба госдепартамента США.

Как уточняется, ограничительные меры введены в отношении лиц, связанных, по мнению Вашингтона, с российской разведкой или оборонно-промышленным комплексом.

В чёрный список вошли, в частности, ООО «Оборонлогистика» (транспортно-логистическая компания Минобороны России), Комольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина, компании «Конкорд Кейтеринг» и «Конкорд Менеджемент и Консалтинг», а также частная военная компания Вагнера.

Среди лиц, включённых в список, оказались начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ Игорь Коробов и его заместитель Сергей Гизунов.

Сообщается, что любой субъект, сознательно вовлекавшийся в какие-либо значительные операции с фигурантами данного списка, теперь подпадает под меры, предусмотренные законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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