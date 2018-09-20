МИД РФ: Проверки судов в Керченском проливе — суверенное право России

Москва, , 17:51 — REGNUM Проверки судов, осуществляемые Россией в Керченском проливе и в Азовском море, проходят ради обеспечения безопасности и полностью соответствуют нормам международного права, заявила 20 сентября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Право России осуществлять такие действия недвусмысленно подтверждается практикой других государств, которые реализуют свои суверенные права в отношении внутренних вод», — подчеркнула Мария Захарова.

Кроме того, представитель МИД РФ напомнила, что правовой статус этих акваторий определен договорами между Россией и Украиной, в которых указано, что «Азовское море и Керченский пролив исторически являются внутренними водами РФ и Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, Украина регулярно жалуется на полномасштабные проверки своих судов российскими пограничниками в Керченском проливе и в Азовском море. Ранее эти проверки, соответствующие международным нормам, Россия не проводила. К реализации этого права пришлось прибегнуть после пиратского захвата украинскими силовиками российского сейнера «Норд».

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