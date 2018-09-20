«Сирия переходит к мирной жизни и этапу реконструкции» — Захарова

Москва, , 16:17 — REGNUM Прошедшие 16 сентября выборы в Сирии свидетельствуют о переходе этого государства к мирной жизни. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Впервые за годы кризиса в Сирии 16 сентября состоялись выборы в местные органы управления. По всей стране было открыто более пяти тысяч избирательных участков. Это долгожданное событие для страны, которое является хорошим свидетельством перехода этого государства к мирной жизни, к этапу реконструкции», — заявила Захарова.

На фоне стабилизации обстановки на освобождённых от террористов территориях к родным очагам возвращаются и внутренне перемещённые лица. С 1 января 2018 года в места постоянного проживания вернулись 148 тыс. человек. А с 30 сентября 2015 года — 1 млн 231 тыс. человек.