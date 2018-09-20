Четверг, 20 Сентября 2018 года
18:39:15 МСК

Вице президент Непала прибыл в Китай с официальным визитом

Политика

Вице-президент Непала Нанда Кишор Пун отправился в КНР для участия в 17-й Западно-китайской международной выставке в Чэнду

Катманду, 20 сентября 2018, 18:08 — REGNUM  Вице-президент Непала Нанада Кишор Пун прибыл в Китайскую Народную Республику (КНР) с шестидневным визитом для участия в 17-й западно-китайской международной выставке, проходящей в городе Чэнду.

По информации новостного агентства The Himalayan Times, в ходе своего визита вице-президент примет участие в церемонии открытия выставки 20 сентября. Он также собирается выступить с докладом на форуме «Один пояс — один путь».

Помимо этого Нанда Кишор Пун также посетит город Ибинь. Ожидается, что 24 сентября вице-президент вернется в Непал.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить