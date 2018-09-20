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Экс-канцлеру Австрии Гузенбауэру грозит до 5 лет тюрьмы в США

Политика

Политик подозревается в незаконном лоббировании интересов экс-президента Украины Януковича

Экс-канцлеру Австрии Гузенбауэру грозит до 5 лет тюрьмы в США
Franz Johann Morgenbesser
Альфред Гузенбауэр

Вашингтон, 20 сентября 2018, 14:49 — REGNUM  Бывшему канцлеру Австрии Альфреду Гузенбауэру грозит до 5 лет лишения свободы в США за незаконное продвижение интересов экс-президента Украины Виктора Януковича, пишет газета Kronen Zeitung 2 сентября.

Гузенбауэру вменяется в вину нарушение американского закона об иностранных агентах — предположительно, он лоббировал интересы Януковича в США, будучи членом так называемой Габсбургской группы. Адвокат австрийца Томас Спулак заявил, что если бы тот получал деньги от бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, закон к нему применялся бы.

«Закон ясен: если бы ему платил Манафорт, и он знал, что контролируется иностранными государствами, ему пришлось бы регистрироваться в качестве агента», — сказал Спулак.

Закон об иностранных агентах впервые был введен в 1938 году, чтобы лучше контролировать немецкую нацистскую пропаганду в США. Согласно закону, «иностранный агент» должен регистрироваться во всех документах и предоставлять государству свежую информацию о своей деятельности каждые шесть месяцев. За нарушение закона предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до $10 тыс. и лишения свободы сроком до 5 лет.

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Политическая жизнь Австрии
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