Экс-канцлеру Австрии Гузенбауэру грозит до 5 лет тюрьмы в США

Вашингтон, , 14:49 — REGNUM Бывшему канцлеру Австрии Альфреду Гузенбауэру грозит до 5 лет лишения свободы в США за незаконное продвижение интересов экс-президента Украины Виктора Януковича, пишет газета Kronen Zeitung 2 сентября.

Гузенбауэру вменяется в вину нарушение американского закона об иностранных агентах — предположительно, он лоббировал интересы Януковича в США, будучи членом так называемой Габсбургской группы. Адвокат австрийца Томас Спулак заявил, что если бы тот получал деньги от бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, закон к нему применялся бы.

«Закон ясен: если бы ему платил Манафорт, и он знал, что контролируется иностранными государствами, ему пришлось бы регистрироваться в качестве агента», — сказал Спулак.

Закон об иностранных агентах впервые был введен в 1938 году, чтобы лучше контролировать немецкую нацистскую пропаганду в США. Согласно закону, «иностранный агент» должен регистрироваться во всех документах и предоставлять государству свежую информацию о своей деятельности каждые шесть месяцев. За нарушение закона предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до $10 тыс. и лишения свободы сроком до 5 лет.