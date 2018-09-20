Четверг, 20 Сентября 2018 года
12:38:19 МСК

Госдума ратифицировала конвенцию между РФ и Алжиром о правовой помощи

Политика

Документ был подписан в Алжире 10 октября 2017 года

Москва, 20 сентября 2018, 11:38 — REGNUM  Госдума ратифицировала Конвенцию между Россией и Алжиром о взаимной правовой помощи по уголовным делам, передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября.

«Конвенция достаточно типичная», — отметил полпред президента РФ в Госдуме Гарри Минх.

Положения конвенции определяют объем правовой помощи, содержание запроса об оказании правовой помощи и порядок исполнения такого запроса.

Предусматривается, что в оказании правовой помощи может быть отказано, если, по мнению запрашиваемой стороны, исполнение запроса может нанести ущерб ее суверенитету, безопасности, публичному порядку или иным существенным интересам.

Предусматриваются гарантии, предоставляемые вызываемому или переданному лицу.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить