Госдума ратифицировала конвенцию между РФ и Алжиром о правовой помощи

Москва, , 11:38 — REGNUM Госдума ратифицировала Конвенцию между Россией и Алжиром о взаимной правовой помощи по уголовным делам, передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября.

«Конвенция достаточно типичная», — отметил полпред президента РФ в Госдуме Гарри Минх.

Положения конвенции определяют объем правовой помощи, содержание запроса об оказании правовой помощи и порядок исполнения такого запроса.

Предусматривается, что в оказании правовой помощи может быть отказано, если, по мнению запрашиваемой стороны, исполнение запроса может нанести ущерб ее суверенитету, безопасности, публичному порядку или иным существенным интересам.

Предусматриваются гарантии, предоставляемые вызываемому или переданному лицу.