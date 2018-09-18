«Единая Россия» Якутии намерена оставить в Совфеде Александра Акимова

Якутск, , 05:22 — REGNUM Якутия определяется с кандидатурами сенаторов, которые в течение шести следующих лет будут представлять республику в Совете Федерации РФ. Региональное отделение «Единой России» не считает нужным менять делегированного в СФ от Госсобрания Якутии Александра Акимова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе партии.

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Его кандидатуру «единороссы» поддержали единогласно. Акимов, в свою очередь, выступил перед представителями партии, заявив о готовности продолжить работу на благо Якутии в Совфеде РФ

Исполнительная власть республики с претендентом в сенаторы пока не определилась. Сейчас от правительства представляет республику в Совете Федерации экс-президент Якутии Вячеслав Штыров, но в интервью ТАСС на IV Восточном экономическом форуме глава республики Айсен Николаев заявил, что на пост сенатора им может быть предложена кандидатура руководившего регионом до 28 мая Егора Борисова.

«Возможно, это будет Борисов. Решение будет озвучено после официального вступления в должность главы Якутии», — сказал тогда Николаев.

Александр Акимов, напомним, является представителем республики в Совете Федерации с 2013 года. В 2017 году он заработал 5,2 млн рублей. В собственности у сенатора два жилых дома площадью 170,8 и 154,7 кв. метров и автомобиль Nissan Murano. Кроме того, совместно с супругой он владеет квартирой в 233,7 квадрата. Ещё одна квартира находится у него и жены в пользовании.

Егор Борисов задекларировал за 2017 год 6,45 млн рублей. Он владеет квартирой площадью 121,6 кв. м и недостроенным гаражом в 24,8 кв. м, на его жену записан автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 120. Егору и Прасковье Борисовым также принадлежит гараж в 20,2 квадрата, а в пользовании находится жилой дом площадью 207,7 кв. м и участок площадью почти 16 соток.

Как сообщало ИА REGNUM, избранный 9 сентября губернатором Магаданской области Сергей Носов уже определился с кандидатурой сенатора от правительства региона. Он подписал постановление, в соответствии с которым своё место в сенате сохранит Анатолий Широков.