Александр Белов, , 07:35 — REGNUM

После 17 лет контртеррористической борьбы оборонное ведомство США вновь обратило свое внимание на противодействие мировым державам. Однако такой подход американской администрации может оказаться близоруким и недальновидным, поскольку глобальный терроризм всё еще представляет серьезную угрозу. В будущем возможен рост гражданских конфликтов в той или иной стране и слияние транснационального терроризма с местными мятежниками, не связанными с джихадом. Невозможно искоренить терроризм с помощью военной силы, США могли убедиться в этом на собственном опыте. Поэтому самое время рассмотреть возможности, которые могли бы появиться в ходе переговоров. Вашингтон готов поддержать переговоры с афганскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Стоит рассмотреть возможность применения такого же подхода в отношении групп, связанных с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и даже с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пишет Марта Креншоу в статье для американского издания The Foreign Policy.

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После терактов 11 сентября 2001 года США объявили «глобальную войну террору». Однако военный подход Вашингтона лишь способствовал разрастанию «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Как ни парадоксально, одна из первых террористических ветвей, сформировавшихся в Ираке после американкой интервенции в 2003 году, оказалась предшественницей ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое в итоге захватило обширные территории в Ираке и Сирии в 2014 году. Еще один филиал «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) появился в странах исламского Магриба, алжирские джихадисты в настоящее время являются источником беспорядков в Северной Африке и регионе Сахеля.

Помимо западных интервенций на Ближнем Востоке, внутренние политические конфликты также способствовали формированию террористических групп. Арабская весна предоставила экстремистам дополнительные возможности для ведения террористической деятельности. Например, беспорядки в Сирии, начавшиеся в 2011 году, позволили ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взять под свой контроль обширные районы страны. Амбиции ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потерпели крах, однако бои продолжались до 2018 года, а в Ираке до сих пор находятся около 30 тыс. боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Группы, аффилированные с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) присутствуют в Афганистане, Алжире, Бангладеш, Египте, Индонезии, Ираке, Ливии, Мали, Нигере, Нигерии, Пакистане, Филиппинах, Тунисе, Сомали и Йемене. Террористы смогли организовать атаки в Бельгии, Франции, Германии, Испании, Турции, США, Великобритании, России и других странах.

Короче говоря, джихадистские движения проявили высокую живучесть в течение последних двух десятилетий, несмотря на все попытки их подавить. Одной из причин их живучести является то, что террористические группировки смогли укорениться в гражданских конфликтах, объединившись с теми или иными мятежниками. Например, потеряв позиции в Алжире, «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в странах исламского Магриба сумела объединить свои силы с малийскими туарегами — этническими сепаратистами, выступающими против правительства Мали. Возникшая коалиция поставила режим на грань уничтожения, однако французские войска успели остановить продвижение мятежников. Однако конфликт вышел за границы Мали, охватив регион Сахеля, включая Чад, Кот-д'Ивуар, Мавританию, Буркина-Фасо и Нигер.

Террористов сложно победить, потому что нет единого монолитного джихадистского субъекта, над которым можно было бы одержать победу. Учитывая приспособляемость и распространение джихадизма, возможности для борьбы с ними весьма ограничены. Один из вариантов — это попытаться устранить коренные причины и проблемы, которые делают джихад привлекательным. Но даже если удастся выявить многочисленные политические, экономические и социальные причины возникновения насилия, их устранение требует долгосрочного подхода, много терпения и настойчивости. Однако нынешней американской администрации, похоже, не хватает ни того, ни другого.

Следовательно, остается лишь одно краткосрочное средство — переговоры, которые могут оказаться эффективными при определенных обстоятельствах. Многие утверждают, что террористы никогда не станут торговаться. Действительно, некоторые из них очень упрямы. Например, в Сирии наиболее экстремистские группы джихадистов отказались от любых переговоров с правительственными войсками, включая режим прекращения огня. Тем не менее некоторые относительно умеренные группы, входящие в общий лагерь джихадистов, всё же заключили сделки с правительственными войсками. Следовательно, деятельность террористических группировок может быть подорвана, если отдельные их члены готовы заключить сделку.

3 Alibaba2k16 Террористы

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Все согласны с тем, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отличаются от «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Сегодняшний «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отличается от той организации, которая защищала Усаму бен Ладена после терактов 11 сентября. У группировки появилось новое руководство, оно не спонсирует транснациональный терроризм против США и обычно атакует военные цели в Афганистане. Однако это не означает, что у США должны быть какие-то иллюзии относительно талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), также не стоит забывать, что «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является лояльным сторонником движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но в Афганистане больше не осталось никаких альтернатив, кроме поиска компромисса. Этот же подход можно было бы применить и к другим джихадистским группам.

Суть заключается в том, что военное поражение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и в Ираке не означало бы конец терроризма и экстремизма. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пообещало продолжить борьбу и призвало к нападениям на Запад. «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ее союзники могут только выиграть от поражения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Ближнем Востоке. Нет простого ответа на решение такой сложной, экспансивной и неустойчивой угрозы. Но стоит рассмотреть все варианты урегулирования, в том числе переговоры с группами террористов.