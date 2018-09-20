Почему США не потушили, а подожгли Ближний Восток?

Москва, , 07:32 — REGNUM Политика США на Ближнем Востоке с самого начала опиралась на ошибочные цели, считает заместитель директора Центра европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Он выступил 19 сентября в программе «Большая игра» на Первом канале.

«Изначально цели (США на Ближнем Востоке, — прим. ИА REGNUM ) были сформулированы в корне не верно. США заявили, что будут бороть с терроризмом через демократизацию Большого Ближнего Востока, начиная с Ирака. Они планировали стратегию «легкого домино», что они убирают Саддама Хусейна, само собой в Ираке магическим образом расцветает демократия и дальше распространяется по всему региону, даже делать ничего не надо. Это упирается в американскую идеологизацию, в американскую исключительность, в их понимание исторического развития. Самое интересное, что обжегшись в Ираке, в Афганистане, США ту же ошибку совершили в 2011 году, решительно поддержав так называемую «арабскую весну» и еще и разбомбив Ливию, уничтожив там государство», — заявил Суслов.

Ранее профессор из США Антон Федяшев рассказал, что американцы устали от войн на Ближнем Востоке. Вместе с тем, присутствует желание обуздать в регионе Иран и Россию.