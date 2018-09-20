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Госдеп США принял главу украинских раскольников Филарета

Политика

Филарет встретился с Джозефом Байденом

Вашингтон, 20 сентября 2018, 02:36 — REGNUM  Настоятель непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Михаил Денисенко, известный под псевдонимом «Филарет», побывал с визитом в госдепе США и обсудил вопрос автокефалии на Украине, сообщает пресс-служба УПЦ КП.

Сообщается, что Филарет встретился с помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсом Митчеллом и обсудил с ним вопросы поддержки Украины. В частност, обсуждались вопросы обеспечения демократии и свободы вероисповедания. Также Филарет встретился с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом.

Как сообщало ИА REGNUM, во время встречи с Денисенко Байден заявил, что создание автокефалии УПЦ КП укрепит украинскую государственность. В ответ Филарет наградил Байдена «орденом» святого равноапостольного князя Владимира Великого II степени.

Читайте ранее в этом сюжете: Бывший вице-президент США поддержал легализацию украинских раскольников

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Автокефалия Украинской православной церкви
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