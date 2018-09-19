«Новые доказательства России по сбитому MH17 на Западе никому не нужны»

Москва, , 23:12 — REGNUM Договориться России с Западом не получится в принципе, поскольку инструменты давления на Москву — будь то сбитый над Донбассом самолёт или «дело Скрипалей», — изначально продиктовано политическими соображениями и часто не подкрепляется вообще никакой аргументацией. Об этом 19 сентября заявил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Переломить ситуацию сложно, потому что решения изначально политически мотивированным. Вспомните хотя бы ситуацию по Боингу — не было никакого расследования, а уже президент США Барак Обама объявил виновника безо всякого расследования», — заявил Евсеев.

Он отметил, что никак не прокомментировали на Западе и последнюю информацию Минобороны России, которая свидетельствует о причастности к инциденту Украины.

В частности, ранее Минобороны России представило общественности доказательства, которые могут свидетельствовать о причастности Украины к крушению малайзийского «Боинга» МН 17 над Донбассом 17 июля 2014 года. По обломкам снаряда, найденным на месте катастрофы, удалось определить её бортовой номер — 886 847 349.

По информации Минобороны, в 1986 году ракету отправили в воинскую часть Прикарпатского военного округа на территории Украинской ССР. После распада СССР ракета осталась на вооружении Украины, а в 2014 году она принадлежала воинской части в городе Стрый Львовской области.

Теперь же на Западе доводы Минобороны никого так и не заинтересовали, не говоря уже о том, что поводом для снятия или ослабления санкций новые аргументы не станут.

«А в начале была собрана следственная группа. Само формирование следственной группы вызывает дикое возмущение, потому что туда не пригласили Россию, но зато пригласили Украину — страну, которая является участником конфликта. Страны, которые в ней участвовали — Нидерланды, ладно, можно понять, оттуда самолёт хотя бы летел. Затем Бельгия… и ещё Австралия? Что делала она в этой группе? Но зато все союзники США, и было понятно, каково будет их решение!» — отметил Евсеев.

Россию же Запад «приглашал» не в следственную группу, а на международный трибунал. При этом сама следственная группа настолько пренебрегала информационным сопровождением «расследования», что спокойно допускала грубые ошибки.

«Во втором докладе от 2018 года они заявили, что это была система Бук из российской 53 бригады, которая находится в Курской области. Но при этом у них даже не хватило совести, чтобы сказать о том, что на вооружении этой бригады системы «Бук» не стоит, и она не стояла ни в 2016, ни в 2014 году — там стояли системы «Бук-М-1». И ракета системы «Бук» не может быть установлена в систему Бук-М-1. И поэтому если вы нашли части ракеты «Бук» то в этом случае это мог быть только дивизион Украины, который в это время там находился», — добавил эксперт.

Напомним, что 24 мая 2018 года международная следственная группа, образованная специалистами Нидерландов, Бельгии, Австралии Украины и Малайзии, публично сообщила о том, что зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого по версии группы и был сбит MH17, попал на Донбасс с территории России.