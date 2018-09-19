УПЦ: Нацисты планируют захватить Киево-Печерской лавру в день создания УПА*

Киев, , 22:25 — REGNUM Украинские нацисты планируют провести захват Киево-Печерской лавры 14 октября, заявил митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел 19 сентября в своем обращении, опубликованном на сервисе YouTube.

«Сейчас звучат угрозы, что 14 октября, на Покров, будут вновь захваты святынь — т.н. «московских центров». Почему «московских», а не «Христовых»? Разве у нас здесь Москва? Мы здесь проповедуем Христа, распятого и воскресшего из мертвых, и призываем всех быть христианами — не по букве, а по жизни», — отметил священник.

Днём ранее, 18 сентября управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний заявил, что министерство культуры Украины получило директиву готовить документы для регистрации новой структуры. Он также уточнил, что 14 октября нацистские группировки готовят провокации в Киево-Печерской и Почаевской Лаврах.

Напомним, ранее в ООН отметили слабую реакцию украинской полиции на незаконный захват храмов Украинской православной церкви Московского патриархата.

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Отметим, что 14 октября является официальной датой создания преступной организации УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В этот же день на Украине празднуют День защитника «отечества», а неонацистские организации традиционно проводят факельные шествия в разных городах страны.