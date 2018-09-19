ООН: Полиция Украины заметила треть нападений на православные храмы

Киев, , 15:37 — REGNUM С мая по август 2018 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало на Украине шесть нападений на храмы Украинской православной церкви, сказано в докладе, опубликованном 19 сентября на официальном сайте организации.

«В течение отчётного периода УВКПЧ задокументировало шесть нападений на храмы Украинской православной церкви Московского патриархата… Полиция открыла уголовные производства по двум из этих инцидентов», — отмечают авторы доклада.

Напомним, в начале сентября 2018 года митрополит Сарненский и Полесский Анатолий обратился к властям Ровенской области с просьбой защитить храмы УПЦ от нападений со стороны украинских радикалов.

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Напомним, украинские политики ожидают получения церковной автокефалии, как основания для новой волны отъема храмов и окончательного запрета Украинской православной церкви Московского патриархата.

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