Шеин: Госдума 26 сентября обсудит законопроект о пенсионном возрасте

Москва, , 21:46 — REGNUM Законопроект о пенсионной системе Госдума обсудит на пленарном заседании 26 сентября, сообщил депутат Олег Шеин («Справедливая Россия»).

«Закон о повышении пенсионного возраста будет рассмотрен во втором чтении в среду, 26 сентября», — написал Шеин в соцсети.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, правительственная инициатива предполагает повышение пенсионного возраста для мужчин и женщин. Правительство предложило повысить пенсионный возраст для женщин с 55 лет до 60 лет, а для мужчин с 60 лет до 63 лет.

Вместе с тем в рабочую группу поступило около 150 поправок. Профильный комитет Госдумы по труду собирает поправки до 24 сентября. Ранее предполагалось, что после этого будет определена дата рассмотрения этих изменений ко второму чтению.

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