Назарбаев назначил нового главу службы внешней разведки Политика Прежний глава службы внешней разведки переведен на другую должность Астана, , 18:46 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил Исатай Сартаева временно исполняющим обязанности директора службы внешней разведки Казахстана «Сырбар», сообщили 19 сентября в пресс-службе главы государства. Ранее Сартаев занимал должность первого заместителя директора службы внешней разведки. На данную должность был назначен Жанат Шаймерденов. Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября Назарбаев подписал указ о назначении помощником президента — секретарем совета безопасности Казахстана Габита Байжанова, который ранее возглавлял службу внешней разведки республики.

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