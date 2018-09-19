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Назарбаев назначил нового главу службы внешней разведки

Политика

Прежний глава службы внешней разведки переведен на другую должность

Астана, 19 сентября 2018, 18:46 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил Исатай Сартаева временно исполняющим обязанности директора службы внешней разведки Казахстана «Сырбар», сообщили 19 сентября в пресс-службе главы государства.

Ранее Сартаев занимал должность первого заместителя директора службы внешней разведки. На данную должность был назначен Жанат Шаймерденов.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября Назарбаев подписал указ о назначении помощником президента — секретарем совета безопасности Казахстана Габита Байжанова, который ранее возглавлял службу внешней разведки республики.

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