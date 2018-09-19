European Values: Латвия лучше всех в ЕС борется с Россией

Рига, , 17:58 — REGNUM Со ссылкой на телеканал LNT информационный портал Delfi. lv сообщает, что согласно последнему рейтингу Kremlin Watch негосударственной организации European Values, базирующейся в Чехии, Латвия заняла лидерское первое место среди стран ЕС в борьбе с усилиями России вмешаться во внутреннюю политику страны и российскими кампаниями по дезинформации. Сообщается также, что «способности Латвии сопротивляться прокремлевским активистам можно ставить в пример другим странам».

В целом лидерские позиции рейтинга занимают все прибалтийские республики — Латвия, Литва и Эстония соответственно, за ними следует Швеция и Великобритания.

При составлении рейтинга оценивалась превентивная реакция латвийских служб безопасности и министерства обороны на «прокремлевские провокации». По словам аналитика Kremlin Watch, в рейтинге также учитывалось сотрудничество госсектора с негосударственными организациями и частным сектором в поисках комплексного решения на уровне всего общества.

«Союзниками России» среди европейских государства в рейтинге были названы Кипр и Греция, они же вызывают наибольшие опасения у составителей рейтинга. Такие страны как Венгрия, Австрия, Люксембург, Мальта, Португалия, Словения и Италия были отнесены в раздел стран, которые «отрицают или делают вид, что не замечают действий России по расширению влияния». В свою очередь, Хорватия, Ирландия, Болгария и Словакия относятся к странам, которые «не решаются критиковать враждебное влияние других государств на внутренние политические процессы».

«В этих проблемных странах создаются фальшивые неправительственные организации, СМИ поддерживают определенных политиков, которые дружат с Кремлем или выступают против применения санкций к России. Это также может выражаться в поддержке Россией различных крайне радикальных организаций в Европе. Это могут быть экономические операции, особенно в энергетическом секторе. Это случаи шпионства», — заключает аналитик Kremlin Watch.

Между тем, по мнению рижских экспертов по российской дезинформации, такое «хорошее положение Латвии в рейтинге» объясняется тем, что «Латвия почувствовала угрозу от России» гораздо раньше всех остальных.

«Я не думаю, что в Латвии все сделано, все достигнуто, но это показывает, что Латвия очень быстро осознала проблему, потому что мы живем рядом с Россией. Мы начали говорить о пропаганде шесть лет назад, еще до событий на Украине. А когда они там начались, то внезапно пробудилась и Западная Европа», — подчеркнула соучредитель центра исследовательской журналистики «Re: Baltica» Инга Сприньге.