«ЕР» поддержала кандидатуру Высокинского на пост главы Екатеринбурга

Екатеринбург, , 16:45 — REGNUM Региональный политсовет «Единой России» поддержал кандидатуру Александра Высокинского на должность главы Екатеринбурга. Решение было принято 19 сентября на заседании политсовета партии, в котором принял участие и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Глава региона отметил, что выборный цикл завершился, но начинается новый этап, ещё более ответственный — ежедневная, вдумчивая, кропотливая работа на благо Екатеринбурга и его жителей.

«Сегодня, накануне первого заседания нового состава Екатеринбургской городской Думы, мы собрались, чтобы обсудить основные задачи, которые стоят перед депутатами. Для первого заседания представительного органа важность принимаемых решений, особенно, по главе города, очевидна», — заявил губернатор.

Напомним, по итогам работы конкурсной комиссии для рассмотрения Екатеринбургской городской Думе были рекомендованы три кандидата: Надежда Абакумова, Виктор Маслаков и Александр Высокинский.

Члены «Единой России» единогласно поддержали кандидатуру Александра Высокинского.

«Александр Геннадьевич опытный, компетентный управленец, отлично знаком с экономикой города, участвовал в разработке стратегического плана развития Екатеринбурга, многое сделал для его реализации. Сейчас курирует вопросы экономического и территориального развития муниципалитетов, важнейшее направление — продвижение заявки Екатеринбурга в борьбе за право проведения «ЭКСПО-2025», — поддержал кандидатуру Высокинского губернатор.

Секретарь Свердловского партотделения «Единой России» Виктор Шептий напомнил, что решение по выдвижению кандидатуры Александра Высокинского будет направлено в президиум Генерального совета партии для утверждения.

«Благодарю за поддержку, которую вы оказали мне. На государственной службе я работаю давно. Во многих ситуациях мы с вами тесно взаимодействовали, и не раз подставляли своё плечо друг другу. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество — нам предстоит много работы по развитию Екатеринбурга, и успех этой работы будет во многом зависеть от поддержки депутатов», — заявил Александр Высокинский.

Читайте развитие сюжета: Генсовет «Единой России» примет решение по будущему мэру Екатеринбурга