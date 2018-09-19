Почему так интересны анализы Петра Верзилова?

Москва, , 15:53 — REGNUM История с отравлением оппозиционного политика Петра Верзилова проливает свет на громкие акции, которыми тот прославился. К таким выводам пришел публицист Николай Стариков, выступая 19 сентября в программе «60 минут» телеканала Россия 1.

«Что-то случилось с человеком. Давайте зададим вопрос — почему BBC интересуют анализы какого-то российского гражданина? Он оппозиционер и канадский гражданин. Он (проходит лечение, — прим. ИА REGNUM ) на канадскую страховку, за ним прислали частный борт, положили в самую дорогую клинику Берлина. А когда он выбегал на поле чемпионата и чуть не сорвал матч, он был гражданином какой страны? Если Канады, почему он до сих пор не депортирован в Канаду? Представляете, сейчас российский гражданин выбежал бы на какой-то международный турнир. Его бы быстро — раз, и депортировали», — сказал публицист.

Но Верзилов в безопасности, потому что у него есть и российское гражданство.

«Когда что-то делать, он — российский гражданин, когда отвечать — гражданин Канады», — заметил Стариков.

Он предложил взять в кавычки второе слово в сочетании «российский оппозиционер» и дальше уточнять «канадский гражданин», и тогда станет понятно, в чьих интересах действует Верзилов.

О вероятном отравлении члена Pussy Riot Верзилова заявил врач берлинской клиники Кай-Уве Экардт. Сейчас акционист пришел в сознание. 12 сентября он попал в токсикологическую реанимацию в тяжелом состоянии.