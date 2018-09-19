Президент Турции откроет центральную мечеть в Кёльне

Кёльн, Германия, , 14:06 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в торжественном открытии центральной мечети Кёльна во время своего визита в Германию, пишет газета Zeit-Online.

Об этом сообщил турецко-исламский союз Ditib, уточнив, что информация имеет официальное подтверждение от властей Турции. Центральная мечеть в районе Эренфельд уже некоторое время используется для богослужений, однако церемонии открытия еще не проводилось.

Как сообщало ИА REGNUM, визит президента Турции в Германию запланирован на 28−29 сентября. Открытие мечети состоится на второй день визита.

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