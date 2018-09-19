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Трех похищенных граждан Индонезии освободили на Филиппинах

Политика

Трое индонезийских рыбаков были похищены в водах Малайзии 18 января 2017 года

Джакарта, 19 сентября 2018, 14:01 — REGNUM  Трое граждан Индонезии спасены на юге Филиппин от представителей одной из исламистских организаций, сообщает Sindonews.

Согласно заявлению МИД Индонезии, освобожденные индонезийские граждане встретились со своими семьями в здании внешнеполитического ведомства страны в присутствии заместителя министра иностранных дел страны Абдурахмана Мохаммада Фахира и посла Индонезии на Филиппинах Синьо Харри Сарундажанга.

«Используя активы, которые мы имеем на местах, а также поддержку правительства Филиппин, слава богу, нам удалось их освободить», — заявил замглавы МИД.

Трое индонезийских рыбаков были похищены в водах Малайзии 18 января 2017 года. До возвращения домой пострадавшие прошли медицинское обследование на филиппинской военной базе.

С 2016 года 34 индонезийских гражданина были похищены представителями вооруженных группировок на юге Филиппин, 13 из них — рыбаки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Малайзия совместно изучают решение проблемы терроризма в городе Марави для выработки всеобъемлющей стратегии борьбы.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия и Малайзия ищут подход в борьбе с терроризмом на Филиппинах

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