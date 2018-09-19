ВВС Турции ракетным ударом «нейтрализовали» шесть членов РПК в Ираке

Анкара, , 09:36 — REGNUM Вооруженные силы Турции нанесли удар по территории Ирака, в результате чего было «нейтрализовано» по меньшей мере шесть членов Рабочей партии Курдистана, сообщает 19 сентября Anadolu.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению не только к ликвидированному противнику, а также попавшемуся в плен или сдавшемуся добровольно.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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