Среда, 19 Сентября 2018 года
10:16:59 МСК

ВВС Турции ракетным ударом «нейтрализовали» шесть членов РПК в Ираке

Политика

Данным эвфемизмом турецкие военные прикрывают убийства

Анкара, 19 сентября 2018, 09:36 — REGNUM  Вооруженные силы Турции нанесли удар по территории Ирака, в результате чего было «нейтрализовано» по меньшей мере шесть членов Рабочей партии Курдистана, сообщает 19 сентября Anadolu.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению не только к ликвидированному противнику, а также попавшемуся в плен или сдавшемуся добровольно.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

Читайте ранее в этом сюжете: ВВС Турции нанесли удары по территории Ирака

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Курдистан
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить