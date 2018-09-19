Законодатели Узбекистана намерены перенять китайский опыт реформ и развития

Пекин, , 04:08 — REGNUM Главный законодатель Китая Ли Чжаньшу провел переговоры со спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым, сообщает 18 сентября агентство Синьхуа.

Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китая Ли Чжаньшу отметил, что с момента установления двусторонних отношений 26 лет назад, отношения между странами стремительно развивались, двигаясь по заданной колее и в дружественном направлении.

Китай намерен сотрудничать с Узбекистаном в рамках инициативы «Нового шелкового пути», отметил Ли, добавив, что Узбекистан одним из первых к ней присоединился. Исмоилов, в свою очередь отметил, что законодательный орган узбекистана намерен наращивать взаимодействие с таковым у Китая, перенимая позитивный опыт реформ и развития.

Напомним, что ранее посол Китая в Узбекистане Цзянь Янь отметила, что реформы в Узбекистане позитивно сказываются на развитие сотрудничества с Китаем. В частности, речь об упрощении визового режима для граждан Китая и развитии благоприятных условий в туристической сфере.

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