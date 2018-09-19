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Глава отдела пропаганды КПК принял делегацию правящей партии Мьянмы

Политика

Гости из Мьянмы заинтересованы перенять опыт Компартии Китая

Пекин, 19 сентября 2018, 02:36 — REGNUM  Член Политбюро ЦК Компартии Китая и глава отдела пропаганды ЦК КПК Хуан Куньмин принял в Пекине делегацию правящей политической партии Мьянмы «Национальная лига за демократию» (НЛД) под руководством вице-председателя парии У Зау Муинт Маунга, сообщает 18 сентября агентство Синьхуа.

Хуан отметил, что КПК будет продолжать наращивать связи и продуктивное сотрудничества с НЛД в рамках налаживания всестороннего стратегического партнерства между странами.

Его собеседник, который также является министром административной области Мандалай, в свою очередь отметил, что НЛД высоко ценит дружбу между Мьянмой и Китаем и желает получиться у КПК управлению с целью налаживания дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Китая Ван И и министр канцелярии Госсовета Мьянмы Чжо Тин Шве договорились в конце июня 2018 года продолжить налаживать всестороннее стратегическое партнерство между странами и выводить его на новые рубежи.

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Политика Китая
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