WSJ: США требуют от КНР зарегистрировать свои крупнейшие СМИ как иноагентов

Нью-Йорк, США, , 00:49 — REGNUM Министерство юстиции США приказало двум ведущим китайским медиакорпорациям зарегистрироваться в качестве иностранных агентов, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Издание отмечает, что на подобную меру американский минюст идет для того, чтобы снизить иностранное влияние в информационном пространстве и ужесточить свою позицию против Китая. Поэтому минюст США и уведомил агентство «Синьхуа» и телеканал CGTN о необходимости зарегистрироваться в качестве иноагента.

Требования были предъявлены на основании закона о лоббировании, который, по словам издания, за последний год стал широко известен по причине его использования против соратников президента США Дональда Трампа.

Представители медиакомпаний и посольство Китая в настоящее время никак не прокомментировали эту информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября президент США объявил о введении нового пакета пошлин против Китая на сумму $200 млрд. На это Пекин заявил, что КНР не остается ничего иного, кроме как дать симметричный ответ на новые торговые пошлины Соединенных Штатов.

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