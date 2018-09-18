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Послы Нидерландов и Швейцарии в Москве были вызваны в МИД РФ

Политика

В Нидерландах и Швейцарии раздувается антироссийская истерия

Послы Нидерландов и Швейцарии в Москве были вызваны в МИД РФ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
МИД

Москва, 18 сентября 2018, 23:06 — REGNUM  В Министерство иностранных дел Российской Федерации сегодня, 18 сентября, были вызваны послы Швейцарии и Нидерландов. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Причиной вызова двух послов стала антироссийская политика, которую в последнее время стали проводить власти Швейцарии и Нидерландов.

На Смоленской площади обратили внимание посла Нидерландов Рене Джонс-Бос на недопустимое поведение голландских властей, которые потворствуют нагнетанию шпиономании в обществе. Голландские СМИ распространяют недостоверную информацию о якобы активизации российских разведывательных служб на территории Нидерландов.

Посла Швейцарии Ива Росье в МИД РФ попросили разъяснить крайне оскорбительную позицию Берна, связанную со звучащими в последние несколько дней в Швейцарии голословными обвинениями в активизации деятельности российских спецслужб.

Российская сторона подчеркнула, что подобные бездоказательные заявления и Швейцарии, и Нидерландов мешают политике налаживания дружественных отношений между странами и деструктивно действуют на сближение государств.

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МИД России
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