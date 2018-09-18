В Китае ужесточена ответственность за недостоверную отчетность

Пекин, , 22:09 — REGNUM Государственное статистическое управление КНР подвело итоги кампании борьбы к противозаконной практике махинаций со статистикой и отчетностью, сообщает 18 сентября Синьхуа.

В ходе проведенных Госстатом инспекций был выявлен ряд нарушений, которые охватили ряд регионов, в том числе Тяньцзинь, автономные районы Нинся-Хуэйский и Внутренняя Монголия. В частности, выявлены и обнародованы факты фальсификации показателей деловой активности, приукрашивания ситуации в промышленности, предоставления недостоверных данных для получения государственной помощи и других материальных выгод, а также попытки сопротивления проверкам, в том числе с использованием административного ресурса местных органов власти.

Отмечается, что всем эпизодам нарушения отчетности и искажения статистики проводится расследование, которое ведут компетентные органы.