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В Китае ужесточена ответственность за недостоверную отчетность

Политика

Госстат КНР обнародовал результаты инспекционных проверок, проведенных в ряде регионов

В Китае ужесточена ответственность за недостоверную отчетность
Цитата из мф Следствие ведут Колобки. реж. Александр Татарский, Игорь Ковалёв. 1986. СССР

Пекин, 18 сентября 2018, 22:09 — REGNUM  Государственное статистическое управление КНР подвело итоги кампании борьбы к противозаконной практике махинаций со статистикой и отчетностью, сообщает 18 сентября Синьхуа.

В ходе проведенных Госстатом инспекций был выявлен ряд нарушений, которые охватили ряд регионов, в том числе Тяньцзинь, автономные районы Нинся-Хуэйский и Внутренняя Монголия. В частности, выявлены и обнародованы факты фальсификации показателей деловой активности, приукрашивания ситуации в промышленности, предоставления недостоверных данных для получения государственной помощи и других материальных выгод, а также попытки сопротивления проверкам, в том числе с использованием административного ресурса местных органов власти.

Отмечается, что всем эпизодам нарушения отчетности и искажения статистики проводится расследование, которое ведут компетентные органы.

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Политика Китая
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