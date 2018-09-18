Вторник, 18 Сентября 2018 года
23:40:42 МСК

Вьетнам расширяет участие в миротворческих операциях ООН

Политика

Вьетнам обеспечил работу военного госпиталя в Южном Судане в рамках участия в миротворческой миссии ООН

Ханой, 18 сентября 2018, 22:17 — REGNUM  В Южном Судане при непосредственном участии вьетнамской стороны был открыт военный госпиталь, который действует в рамках миротворческой миссии ООН. Это событие является крайне важным шагом для Вьетнама в рамках участия в миротворческких операциях. Вьетнам подтвердил намерение принимать активное участие в миротворческих операциях, призванных восстанавливать мир, стабильность и безопасность.

27 военных из Вьетнама в настоящее время работают в миротворческих миссиях в Южном Судане и Центральной Африканской Республике. Вьетнамские военные вносят активный вклад в работу миротворческих миссий, успешно выполняют поставленные задачи.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», готовится к тому, чтобы отправить контингент инженерных войск в Южный Судан для работы в миротворческой миссии ООН в 2019 г. и в последующие годы. Вьетнам также рассматривает возможность участия в миротворческих операциях ООН в Мали.

Кроме того, Вьетнам, а также некоторые страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) были выбраны в качестве мест подготовки миротворческих сил ООН. По мнению вьетнамской стороны, это жест является признанием заслуг и активного участия Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) в миротворческих миссиях ООН в Африке.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить