В Индии Союз добровольных слуг Родины знакомит граждан со своей идеологией

Нью-Дели, , 22:21 — REGNUM РСС никому не навязывает свою идеологию, — заявил лидер «Раштрия сваямсевак сангх» — Союз добровольных слуг родины (РСС) Мохан Бхагват 17 сентября во время публичной лекции в Нью-Дели.

Как сообщает индийская газета «Джагран», состоявшаяся лекция входит в программу трехдневной конференции в Дели, организованной с целью познакомить граждан Индии с идеологией РСС, донести позицию РСС по ключевым вопросам и привлечь новых членов. Лидер организации посетовал на то, что на протяжении многих лет идеи РСС остаются непонятыми, при том, что организация еще в эпоху национально-освободительного движения внесла большой вклад в получение Индией независимости.

РСС является одним из самых ярких примеров индусского национализма, «хиндутвы», его члены часто критикуются за выражение крайне правых взглядов, а также за участие в вооруженных столкновениях с религиозными и национальными меньшинствами.