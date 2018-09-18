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В Индии Союз добровольных слуг Родины знакомит граждан со своей идеологией

Политика

Лидер индийской правой националистической организации РСС Мохан Бхагват заявил, что организация никому не навязывает свою идеологию

Нью-Дели, 18 сентября 2018, 22:21 — REGNUM  РСС никому не навязывает свою идеологию, — заявил лидер «Раштрия сваямсевак сангх» — Союз добровольных слуг родины (РСС) Мохан Бхагват 17 сентября во время публичной лекции в Нью-Дели.

Как сообщает индийская газета «Джагран», состоявшаяся лекция входит в программу трехдневной конференции в Дели, организованной с целью познакомить граждан Индии с идеологией РСС, донести позицию РСС по ключевым вопросам и привлечь новых членов. Лидер организации посетовал на то, что на протяжении многих лет идеи РСС остаются непонятыми, при том, что организация еще в эпоху национально-освободительного движения внесла большой вклад в получение Индией независимости.

РСС является одним из самых ярких примеров индусского национализма, «хиндутвы», его члены часто критикуются за выражение крайне правых взглядов, а также за участие в вооруженных столкновениях с религиозными и национальными меньшинствами.

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Зарубежная хроника
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