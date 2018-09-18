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Лидер Афганистана выступил против пересмотра соглашения о безопасности

Политика

Главное исполнительное лицо Афганистана Абдулла Абдулла заявил, что пересмотр Двустороннего соглашения о безопасности с США не поспособствует улучшению ситуации с безопасностью в стране

Лидер Афганистана выступил против пересмотра соглашения о безопасности
Иллюстрация: Личный архив Алексея Юсупова
Афганистан

Кабул, 18 сентября 2018, 20:53 — REGNUM  Главное исполнительное лицо Афганистана Абдулла Абдулла сказал, что выступает против требования некоторых членов парламента Афганистана пересмотреть Двустороннее соглашение о безопасности с США, и выразил мнение, что пересмотр данного договора не окажет положительного влияния на ситуацию в стране.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press"17 сентября, Абдулла Абдулла сделал данное заявление в ходе заседания совета министров Афганистана.

Главное исполнительное лицо сказал, что многие угрозы для безопасности Афганистана, в частности «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие террористические группировки, существовали и до подписания соглашения с США.

Абдулла Абдулла считает, что парламентарии, проголосовавшие за пересмотр договора о безопасности, руководствовались своими личными целями, а не интересами афганского народа.

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Зарубежная хроника
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