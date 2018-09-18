Скопье, 18 сентября 2018, 20:38 — REGNUM «Визит министра обороны США Джона Матиса в Македонию, который состоялся 17 сентября, является сигналом о важности данных процессов для Вашингтона, поскольку основным интересом США на Балканах является стабильность и предотвращение возникновения новых проблем в регионе», — заявил глава МИДа Македонии Никола Димитров после встречи со своим албанским коллегой Дитмиром Бушати. Эти слова приводиталбанское новостное агентство «Газета-Экспресс». В связи с интенсивными визитами дипломатов не только из Европы, но и со всего мира из-за предстоящего референдума о названии страны Димитров заявил, что мировое сообщество нашло решение для проблем, с которыми сталкивается Македония: закрыть проблему вместе с соседями и идти дальше. Причем, как отметил Димитров, все это должно совершаться на базе мощной дипломатической поддержки: «На данный момент в мире постепенно разрешаются серьезные проблемы. Эта проблема держала нас в изоляции и отсталости на протяжении почти трех декад. Сейчас появился шанс не только для Македонии, но и для Балкан и для всей Европы: закрыть этот вопрос и сделать большой шаг к процветанию и стабильности не только нашей страны, но и всего региона». В связи с последними замечаниями СМИ о том, что после референдума о независимости Македонии в 1991 не последовало визитов иностранных дипломатов, Димитров сказал, что без всякого сомнения, в случае нанесения такого визита Македония вступила бы в ООН в течение ближайших двух лет.
Глава МИД Македонии заявил о значимости визита министра обороны США
Министр обороны США Джон Матис посетил столицу Македонии Скопье в связи с предстоящим референдумом о названии страны
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