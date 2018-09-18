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Нацгвардия США и минобороны Узбекистана обсудили вопросы сотрудничества

Политика

Участники встречи обменялись мнениями по проблемам безопасности в Туркестане

Ташкент, 18 сентября 2018, 16:28 — REGNUM  Командующий национальной гвардией штата Миссисипи — заместитель губернатора генерал-майор Джейсон Бойлос обсудил с министром обороны Узбекистана генерал-майором Абдусалом Азизовым перспективы сотрудничества в сфере обороны. Об этом 18 сентября сообщили в пресс-службе оборонного ведомства республики.

На встрече стороны обменялись мнениями по укреплению сотрудничества в военно-техническом направлении и подготовке военных кадров. Участники диалога также обменялись мнениями по проблемам безопасности в Туркестане.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Узбекистан и США подписали пятилетний план сотрудничества. В Белом доме отметили, что документ не предполагает восстановления присутствия американских сил в Узбекистане.

Читайте ранее в этом сюжете: Узбекистан и США подписали пятилетний план военного сотрудничества

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Внешняя политика Узбекистана
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