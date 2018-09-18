В Турции арестовали 283 нелегальных мигранта

Анкара, , 14:32 — REGNUM Правоохранительные службы Турции задержали 283 нелегальных мигранта в спецоперациях по всей стране, сообщает 18 сентября Anadolu.

Среди арестованных беженцев были выходцы из Ирана, Пакистана, Ирака и Афганистана. Все они были доставлены в специализированные учреждения, где будет решаться вопрос об их экстрадиции.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока и Северной Африки. Мигранты спасаются от внутренних конфликтов в своих странах и мечтают попасть на территорию Евросоюза.

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