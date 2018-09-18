Жерар Коломб: Франция щедрая, но она не может вместить всех

Париж, , 13:29 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Жерар Коломб счел необходимым помочь транзитным странам, таким как Алжир и Марокко, ограничить поток мигрантов, сообщает Europe1.

«Алжир и Марокко готовы работать с нами, чтобы ограничить поток мигрантов, но обеспечение их границ требует финансирования, мы должны им помочь», — заявил Жерар Коломб.

Приток мигрантов растет, особенно на маршруте Марокко — Испания. Число прибывших по этому маршруту выросло на 33 795 человек за восемь месяцев или 120%.

«Франция должна быть щедрой, но она не может вместить всех. В этих рамках необходимо «создать постоянный механизм европейского управления мигрантами», — подчеркнул Жерар Коломб.

Напомним, саммит ЕС по вопросу миграции пройдет в Зальцбурге 19−20 сентября 2018 года.