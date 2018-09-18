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Жерар Коломб: Франция щедрая, но она не может вместить всех

Политика

Министр внутренних дел Франции Жерар Коломб заверил, что Алжиру и Марокко, являющимся транзитными странами для мигрантов, следует помочь

Париж, 18 сентября 2018, 13:29 — REGNUM  Министр внутренних дел Франции Жерар Коломб счел необходимым помочь транзитным странам, таким как Алжир и Марокко, ограничить поток мигрантов, сообщает Europe1.

«Алжир и Марокко готовы работать с нами, чтобы ограничить поток мигрантов, но обеспечение их границ требует финансирования, мы должны им помочь», — заявил Жерар Коломб.

Приток мигрантов растет, особенно на маршруте Марокко — Испания. Число прибывших по этому маршруту выросло на 33 795 человек за восемь месяцев или 120%.

«Франция должна быть щедрой, но она не может вместить всех. В этих рамках необходимо «создать постоянный механизм европейского управления мигрантами», — подчеркнул Жерар Коломб.

Напомним, саммит ЕС по вопросу миграции пройдет в Зальцбурге 19−20 сентября 2018 года.

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Политическая жизнь Франции
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