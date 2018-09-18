Жириновский: ЛДПР поддержит Тарасенко в Приморье

Москва, , 10:04 — REGNUM Партия ЛДПР на выборах губернатора Приморья поддерживает кандидата от партии власти, так как это меньшее из зол. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 сентября, об этом журналистам заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Мы противники того, чтобы коммунисты где-то могли побеждать, потому что из двух зол мы в ЛДПР меньшее. Есть не самые лучшие кандидаты от власти, но кандидат от КПРФ — самый худший вариант», — заявил Жириновский.

По его словам, на выборах у партии ЛДПР была аналогичная ситуация в Амурской области. Однако представители КПРФ не поддержали партию Жириновского.

«За что, за кровавый ХХ век снова они должны получать где-то руководящие посты? Их вообще не должно быть в нашей политической жизни», — отметил Жириновский.