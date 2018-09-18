Стоимость проезда в городском транспорте Якутска будет снижена на 2 рубля

Якутск, , 08:07 — REGNUM Цена билетов, приобретаемых за наличный расчёт, снизится в автобусах Якутска с 30 до 28 рублей. Об этом заявила избранная 9 сентября мэром города Сардана Авксентьева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Якутска.

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О необходимости снизить плату за проезд она говорила ещё во время предвыборной кампании. В должность Сардана Авксентьева вступила 17 сентября, и уже 18-го намерена подписать распоряжение о снижении стоимости проезда в общественном транспорте. Изначально планировалось, что билеты подешевеют на 5 рублей, до 25 рублей — такова была их стоимость до повышения. Однако глава Якутска выразила опасения, что, если снижение ценника будет столь существенным, предприятия общественного транспорта могут просто не выйти на маршрут.

«Поэтому здесь нужно действовать аккуратно. Будем договариваться», — пояснила Сардана Авксентьева.

Мэр Якутска также анонсировала кадровые перестановки: в администрации города станет одним заместителем главы меньше, сократится также количество советников.

Как сообщало ИА REGNUM, Сардана Авксентьева также обещала горожанам проверить обоснованность повышения цены на билет в июле и корректность расчётов его стоимости. Цены на проезд можно было бы снизить хотя бы до уровня предыдущего тарифа, отмечала ранее мэр Якутска.