Новый мэр Якутска намерена снизить плату за проезд в городских автобусах

Якутск, , 06:40 — REGNUM Избранная 9 сентября мэром Якутска Сардана Авксентьева считает необходимым рассмотреть вопрос изменения тарифов на проезд в городком транспорте. Цены на билеты в автобусах Якутска планируют вернуть на уровень, который был до их повышения в июле 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы должны пересмотреть стоимость проезда в автобусах. Людей очень сильно возмутило повышение стоимости проезда в городском транспорте с июля», — заявила Сардана Авксентьева в интервью в интервью РБК.

Она также намерена проверить обоснованность повышения цены на билет в июле и корректность расчётов его стоимости. Цены на проезд можно было бы снизить хотя бы до уровня предыдущего тарифа, считает мэр Якутска.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость проезда в автобусах Якутска с 1 июля возросла с 25 до 30 рублей. Горожане были возмущены очередным повышение цен и требуют в таком случае улучшить качество оказываемых им транспортных услуг.

«За что платить-то? Грязь, пыль, хамство водителей, полуразвалившиеся пазы…», «Были бы автобусы чистые, приличные, без хамоватых сотрудников, то не жалко было бы и 40 рублей. Но наши сараи… За поручни держаться страшно и на креслах сидеть. Не раз видела, как водой из лужи моют салоны. Антисанитария полнейшая», — комментировали в соцсетях рост платы за проезд жители Якутска.

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