Действующий сенатор от Колымы сохранил своё место в Совфеде

Магадан, Магаданская область, , 10:49 — REGNUM Представитель Магаданской области в Совете Федерации РФ останется прежним. Анатолий Широков сохранил своё место в сенате в соответствии с постановлением, подписанным в пятницу, 14 сентября, главой Колымы Сергеем Носовым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Доходы Анатолия Широкова в 2017 году составляли 4,9 млн рублей, его жены — 1,1 млн. В собственности у сенатора квартира площадью 120,9 квадратных метров. Его супруга владеет ещё одной квартирой в 120,9 квадратов. Транспортного средства у сенатора от Колымы нет.

Анатолий Широков родился в 1967 году в городе Новосибирске. После окончания Томского государственного университета по специальности преподаватель истории и обществоведения преподавал историю в вузах. В 2001 году Анатолию Широкову было присвоено звание доцента по кафедре всеобщей истории и истории России, а затем он стал членом-корреспондентом Международной Академии Наук.

С 2007 по 2014 год Анатолий Широков занимал пост ректора ректором Северо-Восточного государственного университета, а затем оставил его в связи с тем, что бы делегирован в Совет Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Носов был избран губернатором Магаданской области 9 сентября, а в должность вступил 13 сентября. Сергею Носову отдали голоса на выборах 81,59% колымчан.