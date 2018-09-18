Трамп распорядился рассекретить часть материалов по «российскому делу»

Вашингтон, , 04:00 — REGNUM Президент США Дональд Трамп отдал указания рассекретить часть документов, которые относятся к расследованию ФБР по делу о якобы вмешательстве России в выборные процессы в Соединенных Штатах, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщает Reuters.

Сообщается, что требование американского президента продиктовано соответствующими запросами из комитетов Конгресса США. Конкретно Трамп настаивает на рассекречивании документов, где указывается обоснование слежки за экс-помощником избирательного штаба Трампа Картера Пэйджа.

Также должны быть опубликованы переписки сотрудников ФБР Питера Стржока и Лизы Пэйдж, а также экс-руководителей ФБР Джеймса Коми и Эндрю Маккейба. Как отмечают источники, пока не известно когда именно будут опубликованы соответствующие документы.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о якобы вмешательстве России в выборы в Соединенных Штатах уронило его рейтинг. По его мнению, рейтинг одобрения должен быть на уровне 25% и выше, однако «охота на ведьм», организованная врагами Трампа из демпартии, этот рейтинг снизила.

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