Пентагон желает на 25% нарастить число эскадрилий ВВС

Вашингтон, , 18:43 — REGNUM Число эскадрилий в ВВС США необходимо увеличить на четверть в период с 2025 по 2030 год, заявила 17 сентября журналистам министр ВВС США Хезер Уилсон.

По ее словам, такая потребность возникает от того, что противники США быстро развиваются и сегодняшней численности ВВС будет не хватать.

«Чтобы встретить реальность будущего мира, с быстро развивающимися противниками, ВВС США должны иметь на 25% больше операционных эскадрилий в 2025—2030 годах, чем сейчас», — сказала Уилсон.

При этом министр ВВС не стала уточнять конкретной численности и классификации воздушных аппаратов, в которых будут нуждаться военно-воздушные силы. Объемы финансирования этих мероприятий также не конкретизировались.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в США был принят самый крупный военный бюджет за всю историю страны.

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