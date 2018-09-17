КПРФ будет бороться за кресло спикера в новой думе Великого Новгорода

Великий Новгород, , 13:17 — REGNUM Новгородское отделение КПРФ намерено бороться за кресло спикера в думе Великого Новгорода шестого созыва, так как по итогам выборов партия набрала 30,57%, обойдя «Единую Россию», а также получила 12 мандатов из 30. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила лидер новгородского городского отделения партии, депутат Новгородской областной думы Ольга Ефимова, которая также возглавляла партийный список КПРФ на выборах в думу Великого Новгорода.

При этом 13 сентября на внеочередном заседании бюро Новгородского областного комитета КПРФ обсуждался вопрос о выдвижении Ольги Ефимовой для участия в конкурсном отборе на должность мэра Великого Новгорода.

«Это вопрос только обсуждался, выдвижения не было. Сейчас мы боремся за место спикера в городской думе», — прокомментировала Ефимова.

Она также заявила о продолжающихся попытках «Единой России» увеличить фракцию за счёт депутатов, выигравших выборы от других партий.

«Свои претензии на спикера думы Великого Новгорода я заявила уже во вторник [11 сентября — ИА REGNUM]. И я сразу почувствовала «отдачу»: когда из других фракций начинают перетягивать людей, чтобы увеличить представительство фракции «Единой России». Власть пытается всеми силами, несмотря на волеизъявление граждан, сделать всё возможное, чтобы сократить возможность голосования за мою кандидатуру как спикера», — также заявила Ольга Ефимова.

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Руководитель Новгородского регионального отделения КПРФ, депутат Новгородской областной думы Валерий Гайдым считает, что «более подготовленного человека на должность руководителя городской думы, чем Ольга Ефимова, вряд ли можно найти в списке депутатов среди всех представленных политических партий». При этом он оговорился, что партии небезразлична судьба Ефимовой как политика в преддверии выборов в Новгородскую областную думу и депутата от региона в Государственную думу РФ, поэтому окончательное решение о кандидатуре от фракции КПРФ на пост спикера думы Великого Новгорода будет зависеть от партийного бюро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несмотря на то, что КПРФ удалось получить больше всего мандатов в городской думе, во фракцию КПРФ гарантированно войдут только восемь человек — члены партии. Четверо самовыдвиженцев выиграли выборы под флагом КПРФ, но не являясь членами партии. Как победители в одномандатных округах они вправе с выбором фракции определяться самостоятельно.

Напомним также, что по итогам выборов 9 сентября в новую думу Великого Новгорода прошли представители пяти партий (КПРФ, «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР, «Яблоко»), при этом ни одна не получила большинства мандатов. Больше всего мест в новом городском парламенте — 12 из 30 — оказалось у КПРФ. У «Единой России» — восемь мандатов, у «Справедливой России» — семь, у ЛДПР — два, один у партии «Яблоко».

В предыдущем созыве думы у спикера Владимира Тимофеева («Единая Россия») было три заместителя: Константин Демидов («Единая Россия»), Евгений Кузиков («Справедливая Россия») и Владислав Букетов («Единая Россия»). Ни Тимофеев, ни Демидов, ни Букетов в новый состав думы переизбраться не смогли.

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