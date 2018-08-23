На Украине выявили ещё девять «опасных» книг из России

Киев, , 14:58 — REGNUM Список книг, запрещенных к ввозу на территорию Украины, пополнили еще девять изданных в РФ произведений. Об этом сообщает 23 августа пресс-служба государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.

В «черный список» госкомтелерадио Украины попали пять книг писателя Алексея Шляхторова (в том числе «Без Крыма России не быть! «Место силы» всей Русской земли»), а также произведения писателей Олега Ракитянского, Николая Ульянова, Бориса Евсеева, Бориса Максименко и Дмитрия Зубова.

На сегодняшний день к ввозу на Украину запрещены уже 193 книги, изданные в России.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа госкомтелерадио Украины обратилось в правительство страны с инициативой о введении санкций против 35 российских издательств, выпускающих «продукцию антиукраинского содержания».

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