Курилы и мирный договор. Можно ли отодвинуть японские претензии?

Москва, , 04:29 — REGNUM Предложение, сделанное Владимиром Путиным премьер-министру Японии Синдзо Абэ по поводу мирного договора между двумя странами, вызвало в России некоторую тревогу. Почему предложение Путина заставило вспомнить о волюнтаристском «хрущевском компромиссе» и в чем отличие как самого путинского предложения, так и ситуации, в которой оно было сделано, пишет обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Никита Хрущев своим предложением мирного договора, содержащим территориальные уступки, добивался прекращения состояния войны и восстановления дипломатических отношений в полном объеме. В 1956 году эта задача была решена и без всяких передач каких-либо островов, поэтому теперь предложение Путина разделить претензии Токио и заключение мирного договора, превратив их в две отдельные темы, могло бы иметь смысл — но пример, оставленный генсеком, говорит о том, что такая попытка может быть воспринята как готовность говорить о территориальных уступках, как это было при Хрущеве.

Однако даже в далеких уже 50-х, имея лучшую политическую конъюнктуру в самом японском правительстве, и предлагая уступки, Никита Хрущев ничего не смог противопоставить жесткой позиции США, желавших иметь Токио в качестве беспрекословно подчиняющегося вассала. Тогдашняя попытка волюнтаристского решения не удалась. Почему?

Читайте статью Позорный мир с Японией ценой территориальных уступок: история Хрущева и другие публикации Анатолия Кошкина о российско-японских отношениях.