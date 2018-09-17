Военные Турции «нейтрализовали» пятерых членов РПК

Анкара, 17 сентября 2018, 10:00 — REGNUM Правоохранительные органы Турции «нейтрализовали» пятерых членов Рабочей партии Курдистана на юго-востоке Турции и на севере Ирака, сообщает 17 сентября Anadolu.
Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению не только к ликвидированному противнику, а также попавшемуся в плен или сдавшемуся добровольно.
Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.
Читайте ранее в этом сюжете: ВВС Турции нанесли удары по позициям РПК в провинции Хаккари