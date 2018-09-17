В Австрии открывается 62-я Генеральная конференция МАГАТЭ

Вена, , 09:02 — REGNUM В венском международном центре 17 сентября открывается 62-я сессия Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая продлится до 21 сентября. Об этом сообщает официальный сайт агентства.

Сообщается, что на конференцию для участия прибудут представители около 170 стран. Основными темами для обсуждения станут: развитие атомной энергетики, проблемы ядерной безопасности и вопросы гарантий по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В ходе мероприятия участники также обсудят работу МАГАТЭ в странах Ближнего Востока, в том числе и Ирана. Особое внимание будет уделено ядерной программе КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано представил доклад агентства по ядерной программе Ирана. В докладе отмечается, что Иран, несмотря на выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), остается верным своим обязательствам согласно договору.

Читайте ранее в этом сюжете: МАГАТЭ вновь не нашло оснований не верить Ирану по вопросу ядерной сделки